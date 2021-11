Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa vrátila nad 82 USD za barel

Tokio 19. novembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena ropy Brent sa vrátila nad 82 USD za barel (159 litrov). Vo štvrtok (18. 11.) zaznamenali ceny komodity výrazné výkyvy, za čím bola najmä informácia, že Spojené štáty vyzvali ostatných veľkých dovozcov ropy, aby vzhľadom na vysoké ceny pohonných látok zvážili uvoľnenie svojich ropných rezerv. Prvýkrát sa výzva týkala aj Číny.



Krátko po zverejnení týchto správ a následne informácie z Číny, že sa pripravuje na uvoľnenie rezerv, začali ceny ropy rýchlo klesať. Neskôr sa však trh stabilizoval a ceny uzatvárali na vyšších úrovniach. Podľa viacerých analytikov je trh stále napätý a ani prípadné uvoľnenie strategických zásob nebude mať na rovnováhu na trhu dramatický vplyv.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.31 h SEČ 82,07 USD (72,34 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 83 centov. V priebehu štvrtkového obchodovania sa cena Brentu najskôr prepadla na 6-týždňové minimum, v závere obchodovania však vzrástla o 1,2 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 79,77 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 76 centov. Počas štvrtkového obchodovania zaznamenala výkyv v rozsahu viac než 2 USD, v závere obchodovania však rovnako ako cena Brentu rástla. Decembrový kontrakt WTI v piatok exspiruje a aktivita sa vo veľkej miere presunula k januárovému kontraktu. Cena tohto kontraktu vzrástla o 60 centov na 79,01 USD/barel.



(1 EUR = 1,1345 USD)