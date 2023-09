Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa vrátila nad 90 USD za barel

New York 8. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok o takmer 1 %, pričom cena Brentu sa vrátila nad 90 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch opäť ovplyvnili obavy z obmedzenia ponuky v dôsledku informácií o dlhšom období obmedzovania ťažby a exportu zo strany Saudskej Arábie a Ruska. Rast by mali ceny ropy zaznamenať aj za celý týždeň, aj keď tempo rastu bude v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o niečo miernejšie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.20 h SELČ 90,63 USD (84,67 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 71 centov (0,79 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v októbri dosiahla 87,48 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 61 centov, alebo 0,70 %.



V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k najvyššej uzávierke zhruba od polovice novembra. Rast by mali vykázať aj za celý týždeň, konkrétne na úrovni 3 %. V predchádzajúcom týždni vzrástla cena Brentu približne o 5 % a cena WTI o 7 %.



(1 EUR = 1,0704 USD)