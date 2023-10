Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa vrátila nad 92 USD za barel

New York 19. októbra (TASR) - Ceny ropy vymazali straty zo začiatku obchodovania a opäť zaznamenali rast, pričom cena Brentu sa vrátila nad 92 USD za barel (159 litrov). Trhy zaregistrovali rozhodnutie USA zmierniť sankcie voči venezuelskému ropnému sektoru, na druhej strane, väčší vplyv má pokračujúci konflikt na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 19.22 h SELČ 92,14 USD (87,27 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 64 centov (0,70 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 89,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 83 centov, alebo o 0,94 %.



Uvoľnenie sankcií USA voči venezuelskému ropnému a plynárenskému sektoru výmenou za slobodnejšie prezidentské voľby v budúcom roku, ku ktorým budú mať prístup zahraniční pozorovatelia, by mohlo viesť k rastu produkcie ropy v juhoamerickej krajine o 200.000 barelov denne. To by znamenalo zvýšenie ťažby zhruba o štvrtinu.



Podľa analytika z firmy Oanda Edwarda Moyu je však venezuelská ropa iba slabou náplasťou voči zhoršujúcej sa situácii na ropnom trhu. Ako povedal, v prípade rozšírenia konfliktu na Blízkom východe nebude Venezuela schopná zvýšiť produkciu na dostatočnú úroveň, takže je potrebné počítať so zvyšovaním cien komodity.