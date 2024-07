Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa vrátila nad 83 USD za barel

Tokio 22. júla (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli, pričom cena Brentu sa vrátila nad 83 USD za barel (159 litrov). Trhy naďalej predpokladajú, že na základe najnovších ekonomických údajov by americká centrálna banka (Fed) mala na septembrovom zasadnutí pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.04 h SELČ 83,07 USD (76,28 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 44 centov (0,53 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 80,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 41 centov, alebo 0,51 %.



"Od júnového zasadnutia menového výboru Fedu údaje o vývoji inflácie a pracovného trhu naznačili, že dochádza k dezinflácii a obnovovaniu rovnováhy na trhu práce. To je vývoj, pri ktorom predpokladáme, že Fed začne v septembri cyklus znižovania úrokových sadzieb," uviedli analytici z ANZ Research.



Najbližšie zasadnutie menového výboru Fedu sa uskutoční 30. a 31. júla. Na tomto zasadnutí by však centrálna banka mala podľa analytikov úrokové sadzby ešte ponechať na pôvodnej úrovni. Zároveň čakajú na ďalšie signály potvrdzujúce redukciu sadzieb v neskoršom období.



(1 EUR = 1,089 USD)