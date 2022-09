Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa však drží pod 91 USD

Singapur 21. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu oproti záveru predchádzajúceho obchodovania vzrástli, rozsah rastu bol však minimálny a cena Brentu sa ďalej drží pod hranicou 91 USD za barel (159 litrov). Trhy totiž očakávajú, že americká centrálna banka v stredu oznámi ďalšie výrazné zvýšenie úrokových sadzieb, čo môže znamenať zníženie dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.02 h SELČ 90,78 USD (90,91 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 16 centov. Utorkové obchodovanie (20. septembra) uzatvorila poklesom o 1,38 USD.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 84,01 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 7 centov. V utorok exspiroval októbrový kontrakt, ktorý obchodovanie ukončil poklesom o 1,28 USD, a aktívnejší novembrový kontrakt klesol v závere obchodovania o 1,42 USD.



Federálny rezervný systém (Fed) v stredu večer rozhodne o úrokových sadzbách a analytici predpokladajú ďalšie zvýšenie hlavnej sadzby o 75 bázických bodov. To by znamenalo zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby v takomto rozsahu tretíkrát po sebe. Ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb predstavuje riziko väčšieho tlaku na ekonomiku a zníženia dopytu po rope.



Americký ropný inštitút (API) medzitým oznámil, že zásoby ropy v Spojených štátoch za minulý týždeň vzrástli zhruba o milión barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters však očakávali rast až o 2,2 milióna barelov.



(1 EUR = 0,9986 USD)