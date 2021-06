Ceny ropy vzrástli, cena Brentu smeruje k 3% týždennému rastu

Singapur 25. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v piatok v raste, tretí deň po sebe. Zároveň smerujú k rastu aj za celý týždeň, čo bude znamenať piaty rastový týždeň v rade. Ceny ropy podporujú očakávania, že dopyt bude prevyšovať ponuku, keďže analytici počítajú s tým, že producenti združení v zoskupení OPEC+ budú opatrní pri ďalšom zvyšovaní ťažby od augusta.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 8.02 h SELČ 75,75 USD (63,46 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 19 centov (0,25 %). V rámci celého týždňa smeruje cena Brentu k rastu približne o 3 %, keď vo štvrtok (24. 6.) uzatvorila obchodovanie na najvyššej úrovni od októbra 2018.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 73,50 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 20 centov alebo 0,27 %. Za týždeň by mala dosiahnuť približne 2,4-percentný rast. Aj cena WTI dosiahla na záver štvrtkového obchodovania najvyššiu úroveň od októbra 2018.



(1 EUR = 1,1936 USD)