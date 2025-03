Ceny ropy vzrástli, cena Brentu však zotrváva pod 70 USD za barel

Singapur 6. marca (TASR) - Po predchádzajúcom poklese na niekoľkoročné minimá sa ceny ropy vo štvrtok zotavili, rast bol však iba mierny, pričom cena Brentu naďalej zostáva pod hranicou 70 USD za barel (159 litrov). Na trhy totiž naďalej pôsobí neistota súvisiaca s obchodnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ako aj očakávanie zvýšenia produkcie ropy vo svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.21 SEČ 69,63 USD (65,11 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 33 centov (0,48 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 66,64 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje zvýšenie o 33 centov (0,50 %).



Počas predchádzajúcich štyroch obchodovaní sa cena Brentu prepadla o 6,5 %, pričom v stredu (5. 3.) klesla na najnižšiu úroveň od decembra 2021. Cena WTI zaznamenala za rovnaké obdobie pokles o 5,8 % a v stredu evidovala najnižšiu úroveň od mája 2023.



"Prudký pokles za predchádzajúce dni by mal počas dnešného dňa umožniť trhom mierne sa nadýchnuť, rozsah zotavovania však výrazný nebude, keďže stále pretrváva nepriaznivá dynamika ponuky a dopytu," povedal analytik z obchodnej platformy IG Yeap Jun Rong.



Ceny pôvodne klesli po tom, ako v USA vstúpili do platnosti clá na dovoz tovarov z Kanady a Mexika, vrátane ciel na dovoz energetických produktov z Kanady. Na tie Washington uplatnil clá vo výške 10 %, na ostatné tovary z Kanady a Mexika 25 %.



Navyše ceny ropy smerom nadol posunulo aj potvrdenie producentov ropy z OPEC+, že od apríla zvýšia ťažbu. Okrem toho do vývoja na ropnom trhu zasiahli správy z amerického ministerstva energetiky o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň. Podľa Úradu pre energetické informácie, ktorý pod ministerstvo spadá, vzrástli ropné zásoby v USA o 3,6 milióna barelov. Analytici pritom počítali s rastom iba o 341.000 barelov.



Rozsah poklesu cien ropy sa neskôr zmiernil, keď USA oznámili, že clá na automobilky budú odložené o 30 dní. Vzrástla tak nádej, že škody v dôsledku obchodnej vojny budú miernejšie, než sa pôvodne čakalo. Navyše zdroj oboznámený s rokovaniami uviedol, že Trump by mohol zrušiť 10-percentné clá na dovoz energetických produktov z Kanady.



(1 EUR = 1,0694 USD)