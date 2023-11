Ceny ropy vzrástli cez 2 %, Brent sa posunul výrazne nad 82 USD/barel

Londýn 20. novembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli o viac než 2 %, pričom cena ropy Brent sa posunula výrazne nad 82 USD za barel (159 litrov). Podporili ich očakávania ďalšieho obmedzenia produkcie zo strany členských štátov ropného zoskupenia OPEC+. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 14.45 h SEČ 82,41 USD (75,80 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,80 USD (2,23 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri (kontrakt exspiruje v pondelok) dosiahla 77,60 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,71 USD, alebo 2,25 %.



V piatok (17. 11.) zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch rast o viac než 4 % po tom, ako tri zdroje z OPEC+ uviedli pre agentúru Reuters, že zoskupenie, ktoré tvoria štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom, budú na najbližšom stretnutí zvažovať ďalšie obmedzenie produkcie. Nasledujúca schôdzka štátov OPEC+ sa uskutoční 26. novembra.



Dôvodom je pokles cien ropy v poslednom období. Od konca septembra zaznamenali ceny komodity pokles o takmer 20 %.



(1 EUR = 1,0872 USD)