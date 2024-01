Ceny ropy vzrástli druhý týždeň v rade

Houston 27. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali rast druhý týždeň po sebe, pričom posledný obchodný deň v týždni uzatvorili na najvyššej úrovni za takmer dva mesiace. Vývoj za tento týždeň výrazne ovplyvnili údaje o raste americkej ekonomiky, ako aj prudký pokles ropných zásob v USA. Okrem toho sa pod rast cien podpísal pokračujúci konflikt na Blízkom východe, najmä útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla na záver piatkového obchodovania (26. 1.) o 1,12 USD, alebo 1,36 % a obchodovanie uzatvorila na úrovni 83,55 USD (76,86 eura) za barel (159 litrov). To je najvyššia úroveň na záver obchodovania od 30. novembra minulého roka.



Cena americkej ľahkej ropy WTI vzrástla k záveru obchodovania o 65 centov (0,84 %) a obchodovanie uzavrela na úrovni 78,01 USD/barel. Aj v tomto prípade to bola najvyššia uzávierka od novembra 2023.



Za celý týždeň zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch rast o viac než 6 %. To zasa predstavuje najvýraznejší týždenný rast od polovice októbra, keď vývoj na ropných trhoch ovplyvnil začiatok bojov medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



Veľkou mierou ceny ropy v tomto týždni ovplyvnili správy o vývoji americkej ekonomiky za 4. kvartál minulého roka, ktorá vzrástla omnoho výraznejšie, než sa čakalo. Hrubý domáci produkt USA vo 4. kvartáli po úprave o infláciu a sezónne vplyvy vzrástol medziročne o 3,3 % po raste o 4,9 % v 3. štvrťroku. Ekonómovia pritom počítali so spomalením rastu na 2 %.



Americké ministerstvo energetiky zasa zverejnilo počas týždňa údaje o vývoji ropných zásob. Tie za minulý týždeň klesli o 9,2 milióna barelov, zatiaľ čo ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali so znížením iba o 2,2 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0871 USD)