Ceny ropy vzrástli, hodnota Brentu sa posunula k 76,50 USD za barel

Naí Dillí 11. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v pondelok v raste, k čomu prispeli informácie o vývoji na americkom pracovnom trhu z konca týždňa. Opačným smerom však na ceny tlačia pokračujúce obavy z nadbytku zásob suroviny na trhu a zo slabšieho rastu dopytu po rope v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.20 h SEČ 76,46 USD (70,95 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 62 centov (0,82 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 71,77 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou znamená rast o 54 centov (0,76 %).



V piatok (8. 12.) vzrástla cena obidvoch kontraktov o viac než 2 %, keď trhy podporili údaje o vývoji na americkom trhu práce. V USA vzniklo v novembri 199.000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 3,7 % z októbrových 3,9 %.



Za celý týždeň však cena ropy zaznamenala v obidvoch prípadoch pokles, siedmy týždeň po sebe. To je najdlhšie neprerušované obdobie poklesu od roku 2018. Dôvodom sú pretrvávajúce obavy na ropnom trhu z vysokých zásob komodity.



Členské štáty ropného zoskupenia OPEC+ sa síce dohodli na ďalšom znížení produkcie v 1. kvartáli budúceho roka, a to o 2,2 milióna barelov denne, redukcia je však dobrovoľná. To vyvoláva na trhoch neistotu, ako sa bude dohoda napĺňať. Ako uviedli analytici zo spoločnosti RBC, "ceny budú naďalej nestabilné a ich smer neistý, dokiaľ trhy nebudú vidieť jednoznačné údaje, týkajúce sa dobrovoľných produkčných škrtov".



(1 EUR = 1,0777 USD)