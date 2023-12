Ceny ropy vzrástli, hodnota Brentu sa posunula nad 76,50 USD za barel

Singapur 12. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena Brentu sa posunula nad 76,50 USD za barel (159 litrov). Trhy na jednej strane ovplyvňujú údaje o vývoji inflácie v USA a rozhodovanie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách, na druhej strane však rast cien brzdia pokračujúce obavy, čo sa týka dopytu a nadbytku ropných zásob. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.25 h SEČ 76,60 USD (71,21 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 57 centov (0,75 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 71,92 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou sa tak zvýšila o 60 centov (0,84 %).



"Všetka pozornosť sa teraz sústreďuje na údaje o vývoji inflácie, ktorá by mala prispieť k rozhodovaniu americkej centrálnej banky," povedal analytik zo spoločnosti IG Yeap Jun Rong. Údaje o inflácii zverejnia USA v utorok, dvojdňové zasadnutie menového výboru Fedu sa končí v stredu 13. decembra.



Trhy očakávajú, že Fed ponechá úrokové sadzby nezmenené. Na druhej strane, záznam z predchádzajúceho zasadnutia ukázal, že podľa predstaviteľov centrálnej banky sa inflácia môže dlhodobejšie držať na vyššej úrovni, než je inflačný cieľ Fedu, a ponechali tak otvorené dvere pre ďalšie sprísňovanie menovej politiky, ak by to bolo nevyhnutné.



Smerom nadol zasa ceny ropy tlačia pokračujúce obavy niektorých investorov z nadmerných zásob na trhu. Ropné zoskupenie OPEC+ sa síce dohodlo na ďalšom znížení produkcie v 1. štvrťroku budúceho roka, škrty sú však dobrovoľné a časť investorov pochybuje, že objem zásob výraznejšie klesne.



(1 EUR = 1,0757 USD)