Ceny ropy vzrástli, k rastu smerujú aj za celý týždeň

New York 16. júna (TASR) - Ceny ropy počas piatkového obchodovania vzrástli, pričom cena Brentu sa pohybuje tesne pod hranicou 76 USD za barel (159 litrov). Zároveň smerujú k rastu aj za celý týždeň. Náladu na trhoch podporil zvýšený dopyt Číny po rope a čiastočne dodatočné obmedzenia v ťažbe suroviny, ktoré začiatkom júna oznámila Saudská Arábia. Rozsah rastu cien však obmedzujú očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 17.20 h SELČ 75,90 USD (69,21 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 23 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 71,01 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 39 centov. Za celý týždeň sa očakáva rast ceny Brentu o 1,6 % a WTI o 1,2 %.



Ceny ropy v tomto týždni podporili najmä údaje z čínskeho ropného sektora. Produkcia čínskych rafinérií vzrástla v máji oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 15,4 %, pričom dosiahla druhú najvyššiu úroveň v histórii záznamov. Navyše šéf kuvajtskej ropnej spoločnosti Kuwait Petroleum odhaduje, že dopyt Číny po rope bude rásť aj v 2. polroku tohto roka. Trhy čiastočne podporilo aj rozhodnutie Saudskej Arábie dobrovoľne znížiť svoju produkciu od júla o 1 milión barelov denne.



Opačným smerom však na ceny ropy tlačia očakávania ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb po tom, ako Európska centrálna banka (ECB) ich vo štvrtok (15. 6.) zvýšila o štvrť percentuálneho bodu na 22-ročné maximum. Samotní zástupcovia ECB už signalizovali, že sadzby pôjdu v ďalších mesiacoch opäť nahor. Americká centrálna banka Fed síce tento týždeň ponechala svoje úrokové sadzby nezmenené, naznačila však, že do konca roka ešte vzrastú. Navyše ekonómovia očakávajú, že aj britská centrálna banka na budúci týždeň hlavnú úrokovú sadzbu zvýši.



(1 EUR = 1,0966 USD)