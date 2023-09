Ceny ropy vzrástli, k rastu smerujú aj za celý týždeň

Singapur 1. septembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast a očakáva sa, že po dvoch týždňoch poklesu uzatvoria rastom aj celý týždeň. Naznačuje to zvyšovanie cien komodity štyri dni po sebe, za čím sú najmä obavy trhov, že najväčší producenti predĺžia produkčné škrty o ďalšie mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri, (októbrový kontrakt exspiroval vo štvrtok 31. augusta) dosiahla do 10.26 h SELČ 86,99 USD (80,04 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 16 centov (0,18 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 83,81 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 18 centov (0,22 %). Za celý týždeň zaznamenala cena Brentu zatiaľ rast zhruba o 3 % a cena WTI približne o 5 %.



Analytici očakávajú, že Saudská Arábia, kľúčový člen ropného zoskupenia OPEC+, opäť predĺži svoju dobrovoľnú redukciu ťažby a posunie ju na október. Rijád prvýkrát oznámil zníženie produkcie iba na júl, postupne však túto redukciu v objeme 1 milión barelov denne vždy o mesiac predĺžil. Navyše, Rusko, ktoré je rovnako členom OPEC+, tento týždeň oznámilo, že v septembri plánuje znížiť vývoz ropy o ďalších 300.000 barelov denne. Uviedol to podpredseda ruskej vlády Alexander Novak, podľa ktorého export už v auguste klesol o 500.000 barelov denne.



Ceny ropy okrem toho podporilo výrazné zníženie ropných zásob v USA za minulý týždeň. Americké ministerstvo energetiky v stredu (30. 8.) oznámilo, že zásoby ropy klesli minulý týždeň o 10,6 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom iba o 3,3 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0868 USD)