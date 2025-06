Ceny ropy vzrástli koncom týždňa iba mierne, za týždeň klesli o 12 %

Houston 28. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver piatkového obchodovania (27. 6.) rast, keď sa zotavili z predchádzajúceho poklesu po informáciách o produkčných plánoch OPEC+, rast bol však iba minimálny. Navyše, za celý týždeň zaznamenali ceny komodity pokles zhruba o 12 %, čo predstavuje najprudší týždenný pokles za viac než dva roky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste vzrástla na záver piatkového obchodovania o štyri centy (0,06 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 67,77 USD (57,90 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, zaznamenala koncom piatkového obchodovania rast o 28 centov (0,43 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 65,52 USD/barel.



Počas piatkového obchodovania zaznamenali ceny ropy pokles, keď trhy zareagovali na informácie o plánoch ropného zoskupenia OPEC+ zvýšiť produkciu ropy aj v auguste. Niekoľko zástupcov zoskupenia, ktoré zahrnuje členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, uviedlo, že zvýšenie produkcie o 411.000 barelov denne zvažujú po máji, júni a júli aj na august. Stretnutie kľúčových členov OPEC+ je naplánované na 6. júla. Neskôr sa však ceny ropy zvýšili a oproti predchádzajúcemu obchodovaniu vykázali mierny rast, keď trhy opäť zobrali do úvahy neistotu súvisiacu s rokovaniami USA a Iránu o jadrovej dohode.



Za celý týždeň sa ceny ropy podľa agentúry Reuters znížili približne o 12 %, a to v prípade Brentu aj WTI. Je to najvýraznejší pokles od marca 2023.



(1 EUR = 1,1704 USD)