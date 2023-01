Ceny ropy vzrástli koncom týždňa o vyše 1 %

New York 21. januára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v závere tohto týždňa o vyše 1 %, pričom cena Brentu uzatvorila obchodovanie nad 87,60 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporili očakávania vyššieho dopytu po rope zo strany Číny potom, ako sa zlepšili jej ekonomické vyhliadky. Ceny ropy vzrástli aj za celý týždeň, už druhý týždeň po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Čína koncom minulého roka ukončila po takmer troch rokoch prísne protipandemické opatrenia. V reakcii na to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) tento týždeň v najnovšej mesačnej správe uviedla, že v roku 2023 počíta s rastom svetového dopytu po rope na rekordnú úroveň.



Ceny ropy okrem toho podporili očakávania trhov, že americká centrálna banka (Fed) čoskoro obmedzí tempo zvyšovania úrokových sadzieb, čo by znamenalo zlepšenie vyhliadok americkej ekonomiky. Ďalšou podporou bola správa spoločnosti Baker Hughes o vývoji počtu aktívnych ropných vrtov v USA. Ako Baker Hughes uviedla, za minulý týždeň sa počet aktívnych ropných vrtov, ktorý signalizuje budúcu produkciu, znížil o 10 na 613. To je najnižší počet od novembra minulého roka.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla ku koncu piatkového (20. 1.) obchodovania o 1,47 USD (1,7 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 87,63 USD (80,94 eura) za barel. Za celý týždeň sa cena Brentu zvýšila o 2,8 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom uzatvorila obchodovanie na úrovni 81,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 98 centov alebo 1,2 %. Za celý týždeň vzrástla o 1,8 %.



(1 EUR = 1,0826 USD)