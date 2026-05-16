< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli koncom týždňa o vyše 3 %, za týždeň cca o desatinu
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla na záver piatkového (15. 5.) obchodovania o 3,54 USD (3,35 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 109,26 USD (93,96 eura) za barel.
Autor TASR
Houston 16. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli v závere tohto týždňa o viac než 3 %, pričom cena ropy Brent uzatvorila obchodovanie nad 109 USD za barel (159 litrov). Veľkou mierou sa pod to podpísali vyjadrenia amerického prezidenta a iránskeho ministra zahraničných vecí, ktoré skresali nádeje, že by v dohľadnom čase mohlo dôjsť k uzatvoreniu dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Ešte výraznejší rast zaznamenali ceny ropy za celý týždeň, keď cena Brentu vzrástla o takmer 8 % a cena americkej WTI o vyše 10 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla na záver piatkového (15. 5.) obchodovania o 3,54 USD (3,35 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 109,26 USD (93,96 eura) za barel. Za celý týždeň zaznamenala rast o 7,84 %.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa v závere obchodovania zvýšila o 4,25 USD (4,20 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 105,42 USD/barel. Za celý týždeň vzrástla až o 10,48 %.
„Tón medzi USA a Iránom je opätovne výrazne konfrontačný. Aj keď prímerie pretrváva, nádeje na skoré otvorenie kľúčového Hormuzského prielivu sa rozplynuli,“ uviedli analytici z nemeckej banky Commerzbank.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že síce od USA obdržali správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach, Američanom však nedôverujú a rokovať s nimi budú len v prípade, ak to budú myslieť vážne. Dodal, že Irán je pripravený na diplomatické riešenia, zároveň je však pripravený opätovne bojovať.
Americký prezident Donald Trump zasa uviedol, že „s Iránom už stráca trpezlivosť“. Dodal, že s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa zhodli, že Irán musí opätovne otvoriť Hormuzský prieliv. Táto námorná trasa patrí medzi najdôležitejšie na svete, keďže ňou prechádza približne pätina celosvetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
Podľa analytika zo spoločnosti Price Futures Group Phila Flynna problémom je, že k zablokovaniu Hormuzského prielivu došlo v období nízkych ropných rezerv. „Svet si výrazne odčerpal zo svojej ropnej záchrannej siete,“ povedal Flynn. „Aj keď uvoľňovanie strategických rezerv a pokles dopytu zabránili v tomto období chaosu, priestor na chybu sa prudko zmenšuje. Dlhšie obdobie uzatvorenia Hormuzského prielivu mohlo viesť k nedostatku pohonných látok a ďalšiemu tlaku na ceny ropy v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch,“ dodal.
(1 EUR = 1,1628 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla na záver piatkového (15. 5.) obchodovania o 3,54 USD (3,35 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 109,26 USD (93,96 eura) za barel. Za celý týždeň zaznamenala rast o 7,84 %.
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom sa v závere obchodovania zvýšila o 4,25 USD (4,20 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 105,42 USD/barel. Za celý týždeň vzrástla až o 10,48 %.
„Tón medzi USA a Iránom je opätovne výrazne konfrontačný. Aj keď prímerie pretrváva, nádeje na skoré otvorenie kľúčového Hormuzského prielivu sa rozplynuli,“ uviedli analytici z nemeckej banky Commerzbank.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v piatok vyhlásil, že síce od USA obdržali správy o ochote pokračovať v mierových rokovaniach, Američanom však nedôverujú a rokovať s nimi budú len v prípade, ak to budú myslieť vážne. Dodal, že Irán je pripravený na diplomatické riešenia, zároveň je však pripravený opätovne bojovať.
Americký prezident Donald Trump zasa uviedol, že „s Iránom už stráca trpezlivosť“. Dodal, že s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom sa zhodli, že Irán musí opätovne otvoriť Hormuzský prieliv. Táto námorná trasa patrí medzi najdôležitejšie na svete, keďže ňou prechádza približne pätina celosvetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
Podľa analytika zo spoločnosti Price Futures Group Phila Flynna problémom je, že k zablokovaniu Hormuzského prielivu došlo v období nízkych ropných rezerv. „Svet si výrazne odčerpal zo svojej ropnej záchrannej siete,“ povedal Flynn. „Aj keď uvoľňovanie strategických rezerv a pokles dopytu zabránili v tomto období chaosu, priestor na chybu sa prudko zmenšuje. Dlhšie obdobie uzatvorenia Hormuzského prielivu mohlo viesť k nedostatku pohonných látok a ďalšiemu tlaku na ceny ropy v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch,“ dodal.
(1 EUR = 1,1628 USD)