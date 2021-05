Ceny ropy vzrástli koncom týždňa, za týždeň však evidovali pokles

New York 23. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v závere tohto týždňa rast o viac než 2 %, pričom cena Brentu uzatvorila obchodovanie nad 66,40 USD za barel (159 litrov). Ceny ropy potiahli nahor najmä správy o zhoršovaní počasia v Mexickom zálive, čo by mohlo obmedziť chod rafinérií na pobreží. Za celý týždeň však ceny ropy klesli približne o 3 %, keď počas týždňa vývoj na trhoch ovplyvňovali náznaky obnovenia jadrovej dohody s Iránom.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla na záver piatkového obchodovania (21. 5.) o 1,33 USD (2 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 66,44 USD (54,51 eura) za barel. Na záver štvrtkového obchodovania (20. 5.) klesla o 2,3 %.



Cena júlového kontraktu americkej ľahkej ropy WTI sa v piatok ku koncu obchodovania zvýšila o 1,64 USD (2,65 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 63,58 USD za barel. Vo štvrtok zaznamenala pokles o 2,2 %.



V piatok vývoj cien ovplyvnili informácie o zmenách počasia v Mexickom zálive, ktoré by podľa analytikov mohli naznačovať o niečo skorší nástup hurikánovej sezóny. Tá oficiálne začína 1. júna, pričom vedie k výpadkom v ťažbe ropy a produkcii rafinérií.



Za celý týždeň však ceny ropy klesli približne o 3 %. Týždenný vývoj ovplyvnili najmä signály o pokroku smerom k obnoveniu jadrovej dohody s Iránom, čo by znamenalo zrušenie sankcií a viac iránskej ropy na svetovom trhu. Cena Brentu klesla za týždeň o 3,3 % a cena WTI o 2,7 %.