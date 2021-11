Ceny ropy vzrástli na 1-týždňové maximum

New York 23. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli na 1-týždňové maximum po tom, ako USA a ďalšie krajiny uvoľnili zo svojich rezerv desiatky miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy. Ich snaha o zastavenie rastu cien však sklamala očakávania. Trh totiž počítal s väčším objemom.



USA v utorok oznámili, že zo svojich strategických rezerv uvoľnia ropu v koordinovanej akcii s Čínou, Indiou, Južnou Kóreou a Britániou. Aliancia producentov OPEC+ totiž opakovane ignorovala ich výzvy na zvýšenie ťažby. Podľa analytikov však bude mať tento krok zrejme len krátkodobý vplyv na ceny po rokoch znižovania investícií do ropného sektora a rýchleho globálneho zotavovania z pandémie.



Barel americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa v utorok o 19.53 h SEČ predával po 78,75 USD (69,94 eura). To bolo o 2 USD alebo 2,61 % viac ako v pondelok (22. 11.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 19.53 h SEČ predával s plusom 2,76 USD alebo 3,46 % po 82,46 USD za barel.



Ropa Brent je na najlepšej ceste, aby zaznamenala najprudší 1-denný nárast ceny od augusta, pričom zrejme uzavrie najvyššie od 16. novembra.



(1 EUR = 1,1259 USD)