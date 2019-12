Ceny ropy vzrástli na 3-mesačné maximá

Tokio 27. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena Brentu prekonala 68 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI sa priblížila k hranici 62 USD/barel. V obidvoch prípadoch tak dosiahli 3-mesačné maximum.



Náladu na trhoch podporilo viacero faktorov. Jedným z nich sú rekordné výdavky amerických spotrebiteľov v predvianočnej sezóne na online nákupy, ďalším priaznivé údaje o ziskoch čínskych priemyselných podnikov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 10.24 h SEČ 68,20 USD (61,55 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 28 centov a najvyššiu hodnotu od septembra.



Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 61,91 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 23 centov.



Za celý rok 2019 sa cena ropy Brent zvýšila o viac než štvrtinu. Ešte výraznejší rast zaznamenala cena americkej WTI, ktorej rast za tento rok dosiahol približne 35 %.



(1 EUR = 1,1080 USD)











