Ceny ropy vzrástli na najvyššiu úroveň v tomto roku

New York 14. septembra (TASR)- Ceny ropy sa vo štvrtok vyšplhali na najvyššiu úroveň v tomto roku, keďže očakávané sprísnenie ponuky prevážilo nad obavami zo slabšieho ekonomického rastu aj stúpajúcich zásob komodity v USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu (13. 9.) uviedla, že rozhodnutie Saudskej Arábie a Ruska predĺžiť dobrovoľné zníženie ťažby do konca roka dohromady o 1,3 milióna barelov denne bude mať za následok deficit dodávok na trhy počas 4. štvrťroka.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa vo štvrtok o 18.25 h SELČ predával po 90,17 USD (84,03 eura). To bolo o 1,65 USD alebo 1,86 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,74 USD alebo 1,89 % na 93,62 USD za barel.



(1 EUR = 1,073 USD)