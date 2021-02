Ceny ropy vzrástli na nové 13-mesačné maximum

Tokio 15. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok na nové 13-mesačné maximum, pričom cena Brentu sa nakrátko priblížila k hranici 64 USD a cena americkej WTI k hranici 61 USD za barel (159 litrov). Ceny čiastočne posunula nahor ďalšia eskalácia napätia na Blízkom východe, čo by mohlo viesť k obmedzeniu ťažby. Zároveň ich podporujú očakávania, že nový balík na pomoc americkej ekonomike prispeje k rastu dopytu po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 8.12 h SEČ 63,35 USD (52,32 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 92 centov. Nakrátko vzrástla až na 63,76 USD/barel, čo znamená najvyššiu cenu Brentu od 22. januára 2020.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci dosiahla 60,65 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,18 USD. Počas obchodovania nakrátko zaznamenala 60,95 USD/barel, najvyššiu hodnotu od 8. januára 2020.



(1 EUR = 1,2108 USD)