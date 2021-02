Ceny ropy vzrástli na nové 13-ročné maximá

Londýn 18. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli vo štvrtok na nové 13-mesačné maximá, pričom cena Brentu prekročila hranicu 65 USD a cena WTI 62 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvňujú vlna mrazov, ktorá zasiahla štát Texas, ako aj predbežné informácie o výraznom poklese zásob ropy v USA za minulý týždeň.



Nečakane mrazivé počasie, ktoré už šesť dní sužuje Texas, kľúčový štát pre produkciu ropy, odstavilo mnohé ťažobné vrty a rafinérie. Trhy sa obávajú, že táto situácia môže pretrvávať ešte niekoľko dní, či dokonca týždňov.



Navyše podľa predbežných údajov o zásobách ropy v USA, ktoré v stredu (17. 2.) zverejnil Americký ropný inštitút (API), zásoby komodity v Spojených štátoch klesli v týždni do 12. februára o 5,8 milióna na 468 miliónov barelov. Analytici očakávali, že zásoby klesnú približne o 2,4 milióna barelov. Rozhodujúce informácie o stave zásob poskytne vo štvrtok americké ministerstvo energetiky.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s aprílovým kontraktom dosiahla do 15.17 h SEČ 64,69 USD (53,53 eura) za barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 35 centov. V priebehu obchodovania však vyskočila až na 65,52 USD/barel, najvyššiu hodnotu od 20. januára 2020.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v marci dosiahla 61,62 USD/barel. To predstavuje rast o 48 centov. Predtým však vzrástla až na 62,26 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 8. januára minulého roka.



(1 EUR = 1,2084 USD)