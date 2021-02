Ceny ropy vzrástli na nové ročné maximá

Singapur 5. februára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok ďalší rast, pričom sa dostali na nové ročné maximum. Podporili ich najmä najnovšie ekonomické ukazovatele z USA, ktoré signalizujú pokračovanie rastu americkej ekonomiky.



"Najväčším impulzom pre ceny komodity je zvyšujúca sa dôvera v zotavenie ekonomiky, čo znamená rast dopytu po rope," povedala Vandana Hari, analytička zo spoločnosti Vanda Insights, podľa ktorej by cena ropy Brent mohla byť na dobrej ceste k dosiahnutiu hranice 60 USD za barel (159 litrov).



Trhy podporil výraznejší než očakávaný rast priemyselných objednávok v USA v poslednom mesiaci minulého roka, čo signalizuje zlepšovanie situácie vo výrobnom sektore. Navyše trhy očakávajú skoré prijatie plánu na podporu ekonomiky predloženého americkým prezidentom Joeom Bidenom v hodnote 1,9 bilióna USD.



Cena Brentu s dodávkou v apríli dosiahla do 7.12 h SEČ 59,19 USD (49,34 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 35 centov (0,59 %). Počas obchodovania sa cena dostala až na 59,41 USD/barel, čo bola najvyššia hodnota od 20. februára 2020. Za celý týždeň sa očakáva rast o 6 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 56,64 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 41 centov (0,73 %). V priebehu obchodovania vzrástla na 56,84 USD za barel, čo je najvyššia hodnota od 22. januára 2020.



Za celý týždeň smeruje cena WTI až k 9-percentnému rastu. Ak sa odhad potvrdí, bude to najvýraznejší týždenný rast od októbra minulého roka.



(1 EUR = 1,1996 USD)