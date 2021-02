Ceny ropy vzrástli na ročné maximum

Londýn 3. februára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu zhruba na ročné maximum, keď cena Brentu prekročila 58 USD a cena WTI 55 USD za barel (159 litrov). Ropné trhy do veľkej miery podporili informácie o poklese zásob ropy a benzínu v USA.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 14.16 h SEČ 58,14 USD (48,27 eura) za barel, čo znamená najvyššiu hodnotu za posledných 11 mesiacov. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 68 centov (1,18 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom sa zvýšila o 64 centov (1,17 %) na 55,40 USD za barel. Dosiahla tak ročné maximum.



Americký ropný inštitút (API) informoval, že zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v týždni do 29. januára o 4,3 milióna barelov. Znížili sa aj zásoby benzínu. Podľa API klesli o 240.000 barelov, pritom analytici očakávali ich rast o 1,1 milióna barelov. Pokles zaznamenali aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej. Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie o vývoji zásob ropy v USA, ktoré v stredu zverejní ministerstvo energetiky.



