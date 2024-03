Ceny ropy vzrástli na takmer 5-mesačné maximá

Londýn 19. marca (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok na takmer 5-mesačné maximá, pričom cena Brentu prekročila 87 USD a cena WTI 83 USD za barel (159 litrov). Rozsah rastu však obmedzili očakávania zvýšenia exportu ropy z Ruska po tom, ako útoky Ukrajincov na ruské ropné rafinérie zredukovali rafinérsku kapacitu v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 17.24 h SEČ 87,23 USD (80,37 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 34 centov (0,39 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom, ktorý exspiruje v stredu (20. 3.), dosiahla 83,36 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 64 centov alebo 0,77 %.



V obidvoch prípadoch zaznamenali ceny ropy najvyššiu hodnotu od začiatku novembra. Podporil ich pokles exportu komodity zo Saudskej Arábie a informácie o plánovanom znížení vývozu z Iraku, ako aj signály zvýšeného dopytu zo strany Číny a USA.



Na druhej strane však ceny smerom nadol tlačia ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie. Znižuje sa tak objem spracovanej ropy v Rusku, čo podľa analytikov povedie k zvýšeniu exportu z krajiny na svetové trhy.



(1 EUR = 1,0854 USD)