Ceny ropy vzrástli o 1 %, trhy reagujú na situáciu okolo ruskej ropy

Singapur 23. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli približne o 1 %, keď trhy reagovali na prognózu výrazného poklesu exportu ruskej ropy z baltických prístavov a na informácie Moskvy, že ako odpoveď na zavedenie cenového stropu na ropu z Ruska zredukuje produkciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 8.56 h SEČ 81,75 USD (76,88 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 77 centov (0,95 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 78,43 USD/barel, čo predstavuje rast o 94 centov alebo 1,21 %. Aj za celý týždeň sa očakáva rast cien ropy, v prípade Brentu o viac než 3 % a v prípade WTI približne o 5,5 %.



Podľa údajov obchodníkov na ropnom trhu a kalkulácií agentúry Reuters by vývoz ruskej ropnej zmesi Urals z baltických prístavov mal za tento mesiac klesnúť oproti predchádzajúcemu mesiacu zhruba o pätinu. Zatiaľ čo v novembri vyviezlo Rusko cez baltické prístavy okolo 6 miliónov ton, v decembri sa očakáva, že to bude približne 5 miliónov ton. Niektorí predpokladajú iba 4,7 milióna ton.



Navyše, Rusko by mohlo začiatkom budúceho roka zredukovať ťažbu ropy o 5 až 7 %, uviedol v piatok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Je to reakcia na zavedenie cenového stropu na ruskú ropu, pričom Novak dodal, že Rusko zastaví dodávky krajinám, ktoré cenový strop uplatňujú.



Tieto informácie ovplyvnili trhy výraznejšie než prudké zhoršenie počasia v USA, ktoré za posledné dva dni viedlo k zrušeniu približne 4400 letov, uviedol analytik spoločnosti OANDA Edward Moya. Spojené štáty zasiahlo v týchto dňoch extrémne mrazivé počasie a silná víchrica, ktorá komplikuje plány tisíckam Američanov, cestujúcich na sviatky za rodinami. Podľa Moyu však trhy viac zaujíma odpoveď Moskvy na cenový strop.



(1 EUR = 1,0633 USD)