Ceny ropy vzrástli o 2 % až 3 %, cena Brentu prekročila 81,30 USD

New York 13. januára (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o 2 % až 3 %, pričom cena Brentu sa posunula nad 81,30 USD a cena WTI nad 79 USD za barel (159 litrov). Trhy očakávajú, že nové sankcie USA na ruský ropný sektor prinútia čínskych a indických odberateľov ruskej ropy obrátiť sa na iných dodávateľov. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 18.09 h SEČ 81,33 USD (79,75 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,57 USD (1,97 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 79,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,44 USD (3,19 %).



V prípade ropy Brent smeruje cena k najvyššej uzávierke od 26. augusta. Čo sa týka ceny americkej WTI, očakáva sa najvyššia uzávierka od 12. augusta.



Spojené štáty oznámili minulý týždeň ďalšie sankcie voči Rusku, ktoré zasiahli aj firmy, ako Gazprom Nefť a Surgutneftegaz. Okrem nich sa týkajú aj 183 plavidiel takzvanej tieňovej flotily, ktorú Rusko využíva na obchádzanie existujúcich sankcií v oblasti prepravy ropy.



(1 EUR = 1,0198 USD)