Ceny ropy vzrástli o 2 %, cena Brentu prekročila 121,50 USD/barel

Londýn 30. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli o takmer 2 %, pričom cena Brentu prekročila 121,50 USD za barel (159 litrov). Trhy v súčasnosti ovplyvňujú najmä diskusie medzi štátmi Európskej únie o zákaze dovozu ruskej ropy, informovala agentúra Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok (31. mája), dosiahla do 19.29 h SELČ 121,67 USD (113,03 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,24 USD (1,88 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v júli, dosiahla 117,07 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2 USD alebo 1,74 %.



(1 EUR = 1,0764 USD)