Ceny ropy vzrástli o 3 %, cena Brentu sa posunula k 78,60 USD za barel

New York 7. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu rast približne o 3 %, pričom cena ropy Brent sa posunula k hranici 78,60 USD za barel (159 litrov). Pod výrazný rast cien komodity sa podpísali najmä informácie z USA o prudkom poklese ropných zásob. Trhy však naďalej ovplyvňuje aj napätie na Blízkom východe po zavraždení lídra palestínskeho hnutia Hamas v Iráne. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.32 h SELČ 78,59 USD (71,96 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,11 USD (2,76 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom zaznamenala 75,44 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,24 USD alebo 3,06 %.



Trhy naďalej ovplyvňuje rastúce napätie na Blízkom východe po zabití vodcu palestínskeho hnutia Hamas v Iráne Ismáíla Haníju. K tomu sa pridali správy amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), že zásoby ropy v Spojených štátoch zaznamenali aj v ďalšom týždni výrazný pokles. Zatiaľ čo v týždni do 26. júla klesli zhruba o 3,4 milióna barelov, v týždni do 2. augusta zaznamenali ešte výraznejší pokles, a to o 3,7 milióna barelov. Analytici pritom očakávali pokles o 0,4 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0922 USD)