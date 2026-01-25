< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli o 3%, nahor ich poslalo rastúce napätie okolo Iránu
Ceny komodity posunulo smerom nahor oznámenie americkej administratívy, že USA na deväť plavidiel a osem firiem spojených s prepravou iránskej ropy a ropných produktov uvalili nové sankcie.
Autor TASR
New York 25. januára (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver obchodovania v tomto týždni rast o takmer 3 % po tom, ako americký prezident Donald Trump výrazne zvýšil tlak na Irán. Ten je jedným z najväčších producentov ropy v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci vzrástla na záver piatkového (23. 1.) obchodovania o 1,82 USD (2,84 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 65,88 USD (56,11 eura) za barel (159 litrov). To je najvyššia uzávierka od 14. januára.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s marcovým kontraktom, vzrástla na záver piatkového obchodovania o 1,71 USD (2,88 %) a obchodovanie ukončila na úrovni 61,07 USD/barel. Aj v tomto prípade to znamená najvyššiu cenu na záver obchodovania za viac než týždeň. Za celý týždeň sa cena ropy v obidvoch prípadoch zvýšila približne o 2,5 %.
Ceny komodity posunulo smerom nahor oznámenie americkej administratívy, že USA na deväť plavidiel a osem firiem spojených s prepravou iránskej ropy a ropných produktov uvalili nové sankcie. Zároveň Trump uviedol, že do Perzského zálivu smeruje flotila bojových lodí vrátane lietadlovej lode a torpédoborcov. Irán je pritom štvrtým najväčším producentom ropy v rámci OPEC. Jeho produkcia dosahuje približne 3,2 milióna barelov ropy denne.
Väčší objem v rámci OPEC produkujú iba Saudská Arábia, Irak a Spojené arabské emiráty (SAE). Irán je zároveň významným exportérom ropy do Číny, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Kroky Donalda Trumpa zvýšili obavy z narušenia dodávok ropy z regiónu, keďže okrem zvýšeného tlaku na Irán má problémy aj Kazachstan po tom, ako požiar na energetickom zariadení zasiahol do produkcie ropy v obrom ložisku Tengiz. Očakáva sa, že produkcia ropy v Kazachstane dosiahne za január približne jeden milión až 1,1 milióna barelov denne. Bežná denná produkcia pritom predstavuje zhruba 1,8 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1742 USD)
