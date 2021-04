Ceny ropy vzrástli o 5 %

New York 14. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu vyskočili o 5 %. Podporila ich správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) a správa o vývoji zásob ropy v USA. Obe správy zvýšili optimizmus, že dopyt sa oživuje.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s májovým kontraktom sa o 20.16 h SELČ predával po 63,18 USD (52,81 eura). To bolo o 3 USD alebo 4,99 % viac ako v utorok (13. 4.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 20.16 h SELČ obchodoval s plusom 2,98 USD alebo 4,68 % po 66,65 USD za barel.



Ropné rezervy v USA minulý týždeň klesli o 5,9 milióna barelov, uviedlo v stredu americké ministerstvo energetiky. Analytici počítali so znížením len o 2,9 milióna barelov.



IEA prognózuje, že globálna ponuka a dopyt po rope sa v druhej polovici roka opäť dostanú do rovnováhy. Podľa agentúry producenti možno budú nútení zvýšiť ťažbu o ďalšie 2 milióny barelov denne, aby pokryli očakávaný dopyt.



(1 EUR = 1,1964 USD)