Ceny ropy vzrástli o 5,5 %, cena Brentu je tesne pod 66 USD/barel
Londýn 23. októbra (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok vo výraznom raste. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania sa už zvýšili zhruba o 5,5 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 66 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na najnovšie sankcie USA, ktoré zasiahli dve najväčšie ruské ropné spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 12.15 h SELČ 65,98 USD (57 eur) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,39 USD (5,42 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s decembrovým kontraktom, dosiahla 61,79 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,29 USD (5,62 %).
Americký prezident Donald Trump v stredu (22. 10.) oznámil sankcie na ruské koncerny Rosnefť a Lukoil, najväčších ruských producentov ropy. Ako dôvod uviedol, že mierové rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom „nikam nevedú“. Nové sankcie predstavujú výrazný obrat v Trumpovom prístupe, keďže v minulých dňoch ešte plánoval s Putinom stretnutie a tvrdil, že Moskva má podľa neho záujem na ukončení vojny.
(1 EUR = 1,1576 USD)
