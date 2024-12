Ceny ropy vzrástli o takmer 1 %, rast sa očakáva aj za celý týždeň

New York 27. decembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok o takmer percento, pričom cena Brentu sa priblížila k úrovni 74 USD za barel (159 litrov). Navyše, ceny ropy smerujú k rastu aj za celý týždeň. K rastu prispievajú správy z Číny o ďalších stimuloch na podporu ekonomiky v budúcom roku, ako aj údaje o poklese ropných zásob v USA. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 18.10 h SEČ 73,83 USD (70,75 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 57 centov (0,78 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, dosiahla 70,26 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 64 centov (0,92 %). Za celý týždeň smerujú cena Brentu aj WTI k rastu zhruba o 1,5 %.



Náladu na trhu posilňujú očakávania ďalších stimulov čínskej vlády na podporu ekonomiky v budúcom roku. Peking s týmto cieľom plánuje vydať v roku 2025 špeciálne dlhopisy v hodnote 3 bilióny jüanov (393,86 miliardy eur).



Navyše, podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) klesli zásoby ropy v týždni do 20. decembra o 3,2 milióna barelov. To je výraznejší pokles, než sa čakalo. Analytici počítali s poklesom o 1,9 milióna barelov. Oficiálne údaje zverejnené ministerstvom energetiky budú známe v piatok večer, o dva dni neskôr než zvyčajne, keďže tento týždeň ich posunuli vianočné sviatky.



(1 EUR = 1,0435 USD, 1 EUR = 7,6169 CNY)