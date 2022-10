Ceny ropy vzrástli o takmer 2 %, cena Brentu sa posunula nad 93 USD

New York 5. októbra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v stredu o takmer 2 %, pričom cena Brentu sa posunula nad 93 USD za barel (159 litrov). Ceny podporilo rozhodnutie štátov OPEC+ znížiť produkciu najvýraznejšie od začiatku pandémie nového koronavírusu, ako aj pokles zásob ropy a benzínu v USA za minulý týždeň. Navyše, trhy zareagovali aj na vyjadrenia člena ruskej vlády, že v prípade zavedenia cenového stropu na ruskú ropu Moskva dočasne obmedzí produkciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.05 h SELČ 93,59 USD (94,39 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,79 USD (1,95 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 88,05 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,53 USD, alebo 1,77 %.



Vývoj cien výrazne ovplyvnilo rozhodnutie členských štátov OPEC+ znížiť produkciu ropy o 2 milióny barelov denne. To je najvýraznejšie zníženie objemu ťažby od nástupu pandémie nového koronavírusu.



Medzitým americké ministerstvo energetiky oznámilo, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni o 1,36 milióna barelov, čo predstavuje najprudší pokles od augusta. Výrazne klesli aj zásoby benzínu, ktorých objem sa znížil na najnižšiu úroveň od novembra 2014.



Následne náladu na trhu ovplyvnilo vyjadrenie podpredsedu ruskej vlády Alexandra Novaka, že v prípade zastropovania cien na vyvážanú ruskú ropu môže Moskva produkciu komodity dočasne obmedziť. Zároveň zopakoval, že Rusko nebude dodávať ropu krajinám, ktoré pristúpia k zavedeniu cenového stropu.



(1 EUR = 0,9915 USD)