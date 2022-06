Ceny ropy vzrástli o takmer 2 percentá

New York 3. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok rast o takmer 2 % a cena Brentu prekročila 119 USD za barel (159 litrov), napriek tomu, že členovia zoskupenia OPEC+ sa deň predtým dohodli na výraznejšom zvýšení produkcie ropy, než stanovovala pôvodná dohoda. Podľa analytikov však ani tento krok súčasnú napätú situáciu na ropných trhoch nevyrieši. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší ropní producenti vrátane Ruska, tvoriaci spolu OPEC+, sa vo štvrtok (2. 6.) dohodli na zvýšení ťažby v júli a auguste o 648.000 barelov denne. Pôvodná dohoda počítala so zvýšením o 432.000 barelov ropy/deň.



Viacerí analytici však tvrdia, že OPEC+ zvýšenú produkciu nemusí naplniť, pretože pri prerozdeľovaní kvót sa stále počíta s Ruskom. V Ruskej federácii pritom produkcia pre sankcie západných štátov klesá.



"Dá sa očakávať, že OPEC+ dodá na trhy omnoho menej ropy, než predstavuje najnovšia dohoda," povedal analytik Commerzbank Carsten Fritsch. To podľa neho znamená, že ropné zoskupenie neprinesie trhom úľavu, s akou počítali.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 19.43 h SELČ 119,62 USD (111,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 2,01 USD (1,71 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom vzrástla o 2,05 (1,75 %) na 118,92 USD/barel. Čo sa týka vývoja za celý týždeň, smeruje k šiestemu týždennému rastu v rade.



(1 EUR = 1,073 USD)