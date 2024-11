Ceny ropy vzrástli o takmer 3 %

Singapur 1. novembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok o takmer 3 %, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 75 USD za barel (159 litrov). Dôvodom sú informácie, že Irán sa pripravuje na odvetný útok voči Izraelu z územia Iraku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 10.12 h SEČ 74,80 USD (68,74 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,99 USD (2,73 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 71,32 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,06 USD alebo 2,97 %.



Zdroje z prostredia izraelských tajných služieb uviedli, že Irán sa pripravuje na útok na Izrael z irackého územia. Ten plánuje uskutočniť v najbližších dňoch, pravdepodobne ešte pred 5. novembrom, keď sa v USA konajú prezidentské voľby. To znamená ďalšiu eskaláciu konfliktu v regióne, čo sa odráža na vývoji cien ropy, keďže krajiny Blízkeho východu patria ku kľúčovým vývozcom komodity na svete.



Navyše ceny ropy smerom nahor posunuli aj očakávania, že ropné zoskupenie OPEC+, ktoré združuje štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov vrátane Ruska, by mohli odložiť plánované zvýšenie ťažby o mesiac či viac. Uviedli to tento týždeň pre agentúru Reuters štyri zdroje oboznámené s diskusiami. Pôvodný termín pre zvýšenie ťažby je december. Rozhodnutie by mohlo padnúť už na budúci týždeň.



Napriek výraznému piatkovému rastu je však stále možné, že za celý týždeň ceny ropy zaznamenajú pokles. Týždenný vývoj výrazne ovplyvnil pondelok (28. 10.), keď trhy reagovali na fakt, že Izrael sa pri svojom útoku na Irán vyhol iránskym ropným zariadeniam. K očakávaným výpadkom na ropnom trhu tak nedošlo.



(1 EUR = 1,0882 USD)