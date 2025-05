Ceny ropy vzrástli o takmer 3 %

Houston 13. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok o takmer 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 67 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporili najmä informácie z USA, že Saudská Arábia plánuje do Spojených štátov investovať stovky miliárd dolárov. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s júlovým kontraktom dosiahla do 19.14 h SELČ 66,73 USD (60,05 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,77 USD (2,72 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni dosiahla 63,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,85 USD alebo 2,99 %.



Trhy reagovali na dohodu Saudskej Arábie a Spojených štátov, v rámci ktorej Saudská Arábia plánuje investovať do USA približne 600 miliárd USD. Súčasťou dohody je aj nákup zbraní či lietadiel od spoločnosti Boeing.



(1 EUR = 1,1112 USD)