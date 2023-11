Ceny ropy vzrástli o takmer 3 %,cena Brentu prekročila 82 USD za barel

New York 28. novembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok o takmer 3 % a cena Brentu prekročila 82 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvňuje čakanie na rozhodnutie štátov ropného zoskupenia OPEC+ o ťažobnej politike na budúci rok, oslabenie dolára, pokles produkcie v Kazachstane a odhady poklesu ropných zásob v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 18.22 h SEČ 82,07 USD (74,96 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,09 USD (2,61 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,04 USD (2,73 %).



Vo štvrtok (30. 11.) je naplánovaná online ministerská schôdzka štátov ropného zoskupenia OPEC+ (zahrnuje OPEC a ďalších producentov na čele s Ruskom). Na nej by mali rozhodnúť o rozsahu ťažby na budúci rok. Zdroje z OPEC+ informovali, že predbežné diskusie sú zložité, avšak aj v prípade, že sa štáty na ďalšom znížení produkcie nedohodnú, stále sa očakáva predĺženie súčasného rozsahu škrtov.



Okrem napätia pred zasadnutím OPEC+ vývoj cien ovplyvnil slabší dolár, odhady poklesu ropných zásob v USA za minulý týždeň a zníženie produkcie ropy v Kazachstane v dôsledku nepriaznivého počasia. Najväčšie ropné ložiská v Kazachstane museli pre búrku znížiť dennú ťažbu zhruba o 56 %.



Čo sa týka zásob ropy v USA analytici očakávajú, že za minulý týždeň klesli približne o dva milióny barelov. Prvé presnejšie informácie zverejní už v utorok v neskorších hodinách Americký ropný inštitút (API) a neskôr oficiálne údaje oznámi americké ministerstvo energetiky.