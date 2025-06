Ceny ropy vzrástli o viac ako 2 %

New York 25. júna (TASR) - Po prudkom poklese počas tohto týždňa sa ceny ropy v stredu zotavili a vzrástli o viac než 2 %. Prispel k tomu ďalší výrazný pokles ropných zásob v USA, čo znamená vysoký dopyt. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 18.42 h SELČ 68,53 USD (59,09 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,39 USD (2,07 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 65,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to rovnako predstavuje rast o 1,39 USD alebo o 2,16 %.



V utorok (24. 6.) uzatvorila cena Brentu na najnižšej úrovni od 10. júna. Cena WTI uzatvárala na najnižšej úrovni od 5. júna.



Ceny ropy v stredu podporili najmä informácie z USA o vývoji ropných zásob v minulom týždni. Tie podľa správy amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) zaznamenali ďalší výrazný pokles.



Zásoby ropy v USA klesli v týždni do 20. júna o 5,8 milióna barelov po tom, ako v predchádzajúcom týždni zaznamenali pokles o 11,5 milióna barelov. Ekonómovia očakávali pokles ropných zásob iba zhruba o 0,6 milióna barelov.



Celkové zásoby ropy v USA tak k 20. júnu dosiahli 415,1 milióna barelov. Tento objem je tak približne o 11 % nižší, než predstavuje 5-ročný priemer zásob pre toto obdobie roka.



Klesli aj zásoby benzínu a ropných destilátov. V prípade benzínu pokles dosiahol 2,1 milióna barelov a v prípade ropných destilátov zahrnujúcich naftu a vykurovací olej 4,1 milióna barelov. Súčasné zásoby benzínu sú tak 3 % a zásoby ropných destilátov až 20 % pod úrovňou 5-ročného priemeru pre toto obdobie roka.



(1 EUR = 1,1598 USD)