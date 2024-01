Ceny ropy vzrástli o viac ako percento, Brent prekročil 81 USD/barel

Londýn 25. januára (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v raste, pričom počas dňa sa tempo rastu zrýchlilo nad 1 % a cena Brentu prekročila 81 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhoch ovplyvnili informácie o zásobách ropy v USA a najnovšie útoky jemenských povstalcov na lode v Červenom mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 14.37 h SEČ 81,02 USD (74,30 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 98 centov (1,22 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 76,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,07 USD, alebo 1,42 %.



Cenu komodity ovplyvnili údaje z amerického ministerstva energetiky o vývoji ropných zásob v Spojených štátoch za minulý týždeň. Zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že zásoby klesnú o 2,2 milióna barelov, ministerstvo oznámilo, že sa prepadli o 9,2 milióna barelov. Za výrazným poklesom je najmä mrazivé počasie v USA, ktoré odstavilo niektoré rafinérie a viedlo k poklesu dovozu ropy do USA.



Náladu na trhu ovplyvnili aj nové útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori. Tentoraz išlo o dve kontajnerové lode spoločnosti Maersk plaviace sa pod vlajkou USA. Podľa analytikov to signalizuje, že problémy s prepravou nákladu cez Červené more a Suezský prieplav môžu trvať ešte mesiace.



(1 EUR = 1,0905 USD)