Ceny ropy vzrástli o viac než 3 % a Brent sa dostal nad 100 USD/barel
Trump v utorok (21. 4.) oznámil, že USA predlžujú dočasné prímerie s Iránom.
Autor TASR
New York/Londýn 22. apríla (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli o viac než 3 %, pričom cena severomorskej ropy Brent sa opäť dostala nad hranicu 100 USD (85,23 eura) za barel (159 litrov). Irán totiž zadržal dve lode v Hormuzskom prielive krátko po tom, ako prezident USA Donald Trump predĺžil prímerie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Júnový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent vyskočil o 3,10 USD alebo 3,15 % a o 16.34 h SELČ sa predával po 101,58 USD za barel. Americká ropa West Texas Intermediate WTI s júnovým kontraktom stúpla o 3,13 USD alebo o 3,49 % na 92,80 USD za barel.
Iránske Revolučné gardy uviedli, že zadržali dve kontajnerové lode, ktoré sa pokúsili preplávať prielivom „bez povolenia“, informovala iránska štátna agentúra Tasnim.
Trump v utorok (21. 4.) oznámil, že USA predlžujú dočasné prímerie s Iránom. Prímerie bude podľa neho platiť, kým iránske vedenie nepredloží jednotný návrh na ukončenie nepriateľských akcií. Dodal, že USA budú dovtedy pokračovať v blokáde iránskych prístavov.
(1 EUR = 1,1733 USD)
