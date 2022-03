Ceny ropy vzrástli o viac než 3 %, cena Brentu prekonala 111 USD/barel

Londýn 21. marca (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než 3 %, pričom cena Brentu prekonala 111 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na úvahy Európskej únie pripojiť sa k Spojeným štátom a uvaliť embargo na dovoz ruskej ropy. Okrem toho ich ovplyvnili útoky na ropné zariadenia v Saudskej Arábii počas víkendu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.30 h SEČ 111,37 USD (101,17 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 3,44 USD (3,19 %). V piatok minulý týždeň (18. 3.) ukončila obchodovanie rastom o 1,2 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 108,40 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 3,70 USD, alebo 3,53 %. Piatkové obchodovanie ukončila 1,7-percentným rastom.



Trhy čakajú na tohtotýždňové rokovania medzi predstaviteľmi Európskej únie a americkým prezidentom Joeom Bidenom, na ktorých by sa malo diskutovať o sprísnení sankcií proti Moskve za inváziu na Ukrajinu. Predstavitelia EÚ zvažujú, či neurobia rovnaký krok ako USA, ktoré v minulých dňoch uvalili embargo na dovoz ruskej ropy. Navyše, ceny ropy posunul nahor ďalší útok jemenských povstalcov na ropné zariadenia saudskoarabského ropného koncernu Saudi Aramco, ako aj nižšia než predpokladaná produkcia zo strany niektorých ropných producentov z OPEC+.



Ako však uviedol analytik zo spoločnosti OANDA Jeffrey Halley, najväčší tlak na trhy vyvíjajú sankcie voči Rusku. "Ak by sa vojna na Ukrajine skončila aj zajtra, v dôsledku sankcií proti Rusku bude svet čeliť štrukturálnemu energetickému deficitu," povedal.



(1 EUR = 1,1008 USD)