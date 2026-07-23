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Ceny ropy vzrástli o viac než 4 %
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 13.55 h SELČ 98,60 USD (86,43 eura) za barel.
Autor TASR
Londýn 23. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú počas štvrtka v raste, pričom cena Brentu sa priblížila k 99 USD a cena WTI prekročila 90 USD za barel (159 litrov). Cena Brentu tak zaznamenala najvyššiu úroveň od začiatku júna. Nahor ich tlačí najnovšia situácia na Blízkom východe, keď popri blokáde kľúčového Hormuzského prielivu Iránom sa začína komplikovať aj preprava surovín cez ďalšiu kritickú námornú trasu v regióne, úžinu Báb al-Mandab spájajúcu Červené more s Adenským zálivom. Informovala o tom agentúra Reuters.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 13.55 h SELČ 98,60 USD (86,43 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 4,53 USD (4,82 %) a najvyššiu úroveň od 3. júna. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, vzrástla o 3,78 USD (4,35 %) na 90,61 USD/barel.
Napätie v regióne, ktoré sa v minulých dňoch zvýšilo po opätovnom spustení vzájomných útokov medzi USA a Iránom, ešte zvýšili jemenskí povstalci húsíovia. Tí začiatkom týždňa vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. K útokom už aj došlo, keď povstalci v týchto dňoch oznámili, že zasiahli v Červenom mori dva saudskoarabské tankery.
(1 EUR = 1,1408 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 13.55 h SELČ 98,60 USD (86,43 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 4,53 USD (4,82 %) a najvyššiu úroveň od 3. júna. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako so septembrovým kontraktom, vzrástla o 3,78 USD (4,35 %) na 90,61 USD/barel.
Napätie v regióne, ktoré sa v minulých dňoch zvýšilo po opätovnom spustení vzájomných útokov medzi USA a Iránom, ešte zvýšili jemenskí povstalci húsíovia. Tí začiatkom týždňa vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. K útokom už aj došlo, keď povstalci v týchto dňoch oznámili, že zasiahli v Červenom mori dva saudskoarabské tankery.
(1 EUR = 1,1408 USD)