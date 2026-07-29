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Ceny ropy vzrástli o viac než 5 %
Trhy tak reagujú na novú eskaláciu napätia na Blízkom východe po tom, ako USA a Saudská Arábia zaútočili v Iraku.
Autor TASR
Londýn 29. júla (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste. V popoludňajších hodinách sa zvýšili už o viac než 5 %, pričom cena Brentu prekonala 88,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na novú eskaláciu napätia na Blízkom východe po tom, ako USA a Saudská Arábia zaútočili v Iraku. To vyvolalo opätovné obavy z narušenia dodávok ropy. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 13.15 h SELČ 88,54 USD (77,89 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 4,45 USD (5,29 %). O viac než 5 % sa zvýšila aj cena americkej WTI, rovnako so septembrovým kontraktom. Dosiahla 83,27 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 4,01 USD (5,06 %).
Spojené štáty a Saudská Arábia zaútočili v stredu v Iraku a zabili najmenej 20 členov bývalej polovojenskej aliancie Ľudové mobilizačné sily (PMF). Svoj útok obhajovali tým, že zasiahli Iránom podporovaných militantov v reakcii na útoky na americké jednotky a saudskoarabské ropné zariadenia. Saudská Arábia predtým oznámila zachytenie dronov, ktoré cielili na ropné zariadenia na východe krajiny, pričom tieto drony podľa nej vypálili Iránom podporované skupiny v Iraku. Tie označili obvinenia za „vykonštruované“ a varovali Saudskú Arábiu pred útokmi na Irak.
„Obnovenie útokov na Blízkom východe, výrazne obmedzená plavba cez Hormuzský prieliv a opakované oznámenia Teheránu, že plavbu lodí cez túto kľúčovú námornú trasu chce mať pod kontrolou, to všetko vedie k opätovnému tlaku na ceny,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo.
Navyše, zásoby ropy v USA podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) v minulom týždni klesli, čo rovnako posunulo ceny komodity nahor. API uviedol, že ropné zásoby v USA klesli v týždni do 24. júla o 3,3 milióna barelov. Oficiálne údaje amerického ministerstva energetiky budú známe v stredu.
(1 EUR = 1,1367 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 13.15 h SELČ 88,54 USD (77,89 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 4,45 USD (5,29 %). O viac než 5 % sa zvýšila aj cena americkej WTI, rovnako so septembrovým kontraktom. Dosiahla 83,27 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 4,01 USD (5,06 %).
Spojené štáty a Saudská Arábia zaútočili v stredu v Iraku a zabili najmenej 20 členov bývalej polovojenskej aliancie Ľudové mobilizačné sily (PMF). Svoj útok obhajovali tým, že zasiahli Iránom podporovaných militantov v reakcii na útoky na americké jednotky a saudskoarabské ropné zariadenia. Saudská Arábia predtým oznámila zachytenie dronov, ktoré cielili na ropné zariadenia na východe krajiny, pričom tieto drony podľa nej vypálili Iránom podporované skupiny v Iraku. Tie označili obvinenia za „vykonštruované“ a varovali Saudskú Arábiu pred útokmi na Irak.
„Obnovenie útokov na Blízkom východe, výrazne obmedzená plavba cez Hormuzský prieliv a opakované oznámenia Teheránu, že plavbu lodí cez túto kľúčovú námornú trasu chce mať pod kontrolou, to všetko vedie k opätovnému tlaku na ceny,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo.
Navyše, zásoby ropy v USA podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) v minulom týždni klesli, čo rovnako posunulo ceny komodity nahor. API uviedol, že ropné zásoby v USA klesli v týždni do 24. júla o 3,3 milióna barelov. Oficiálne údaje amerického ministerstva energetiky budú známe v stredu.
(1 EUR = 1,1367 USD)