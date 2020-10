Ceny ropy vzrástli o viac než 6 %, Brent sa priblížil k hranici 42 USD

New York 5. októbra (TASR) - Ceny ropy vyskočili v pondelok o viac než 6 %, pričom cena Brentu sa posunula bližšie k hranici 42 USD za barel (159 litrov). Cena americkej ropy vzrástla k hranici 40 USD za barel.



Trhy tak reagovali na vyjadrenia lekárov, že americký prezident Donald Trump, ktorého koncom minulého týždňa pozitívne testovali na nový koronavírus, by mohol byť čoskoro prepustený z nemocnice. Ceny ropy okrem toho nahor posunuli aj správy o zastavení ťažby zo šiestich podmorských ložísk ropy a plynu v Nórsku v dôsledku štrajku zamestnancov žiadajúcich zvýšenie platov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.47 h SELČ 41,66 USD (35,40 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 2,39 USD (6,09 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 39,56 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,51 USD alebo 6,77 %.



(1 EUR = 1,1768 USD)