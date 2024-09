Ceny ropy vzrástli o viac než dolár

New York 17. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v utorok o viac než dolár, pričom cena Brentu prekročila 74 USD za barel (159 litrov). Na ceny komodity naďalej pôsobia výpadky v produkcii ropy v Mexickom zálive po hurikáne Francine. Navyše, obchodníci počítajú s rastom dopytu potom, ako americká centrálna banka pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb, čo sa vo veľkej miere očakáva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.12 h SELČ 74,06 USD (66,49 eura). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,31 USD (1,80 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 71,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,59 USD (2,27 %).



Produkcia ropy v Mexickom zálive stále zaostáva po hurikáne Francine oproti pôvodnému rozsahu ťažby, a to o viac než 12 %. Okrem toho ceny ropy smerom nahor ťahajú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb, čo znamená podporu ekonomiky a dopytu po rope. Fed začal zasadnutie v utorok a svoje rozhodnutie oznámi v stredu 18. septembra.



(1 EUR = 1,1139 USD)