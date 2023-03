Ceny ropy vzrástli o vyše 1 %, cena Brentu atakuje 86 USD za barel

New York 3. marca (TASR) - Po poklese na začiatku piatkového obchodovania zaznamenali ceny ropy rast o viac než 1 %, keď trhy zareagovali na najnovšie informácie, že Spojené arabské emiráty (SAE) nemajú záujem opustiť Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Ceny ropy pôvodne klesli o viac než 2 USD, keď médiá priniesli informácie, že SAE viedli interné diskusie o prípadnom odchode z OPEC. To by znamenalo, že krajina nebude viazaná ťažobnými kvótami a bude tak môcť produkovať viac ropy. Neskôr však dobre informovaný zdroj pre agentúru Reuters uviedol, že táto správa "má od reality veľmi ďaleko".



V reakcii na nové informácie sa ceny ropy rýchlo zotavili. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 19.24 h SEČ 85,71 USD (80,74 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 96 centov (1,13 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 79,50 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,34 USD, alebo 1,71 %. V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k rastu aj za celý týždeň.



(1 EUR = 1,0615 USD)