Ceny ropy vzrástli o vyše 1 %, cena Brentu prekročila 68 USD za barel

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

September začal poklesom, postupne sa však vývoj menil, keďže trhy zostávajú v neistote, čo sa týka dodávok ropy z ruských prístavov.

Autor TASR
Londýn 1. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než 1 %, pričom cena Brentu prekročila 68 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity ovplyvnil pokles kurzu dolára, ako aj pokračujúce útoky Ruska a Ukrajiny na energetickú infraštruktúru druhej krajiny. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.15 h SELČ 68,17 USD (58,19 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 69 centov (1,02 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 64,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 67 centov (1,05 %).

Za mesiac august zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch výrazný pokles. Cena Brentu klesla takmer o 7 % a cena WTI o 7,5 %.

September síce tiež začal poklesom, postupne sa však vývoj menil, keďže trhy zostávajú v neistote, čo sa týka dodávok ropy z ruských prístavov. Ukrajina aj Rusko totiž v posledných týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru. Podľa údajov banky ANZ klesol vývoz z ruských prístavov minulý týždeň na štvortýždňové minimum.

(1 EUR = 1,1715 USD)
