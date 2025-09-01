< sekcia Ekonomika
Ceny ropy vzrástli o vyše 1 %, cena Brentu prekročila 68 USD za barel
September začal poklesom, postupne sa však vývoj menil, keďže trhy zostávajú v neistote, čo sa týka dodávok ropy z ruských prístavov.
Autor TASR
Londýn 1. septembra (TASR) - Ceny ropy vzrástli v pondelok o viac než 1 %, pričom cena Brentu prekročila 68 USD za barel (159 litrov). Ceny komodity ovplyvnil pokles kurzu dolára, ako aj pokračujúce útoky Ruska a Ukrajiny na energetickú infraštruktúru druhej krajiny. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 19.15 h SELČ 68,17 USD (58,19 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 69 centov (1,02 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 64,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 67 centov (1,05 %).
Za mesiac august zaznamenali ceny ropy v obidvoch prípadoch výrazný pokles. Cena Brentu klesla takmer o 7 % a cena WTI o 7,5 %.
September síce tiež začal poklesom, postupne sa však vývoj menil, keďže trhy zostávajú v neistote, čo sa týka dodávok ropy z ruských prístavov. Ukrajina aj Rusko totiž v posledných týždňoch zintenzívnili vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru. Podľa údajov banky ANZ klesol vývoz z ruských prístavov minulý týždeň na štvortýždňové minimum.
(1 EUR = 1,1715 USD)
