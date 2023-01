Ceny ropy vzrástli o vyše 1 %, smerujú k ďalšiemu rastovému týždňu

New York 20. januára (TASR) - Ceny ropy sa v piatok zvýšili o viac než 1 %, pričom cena Brentu sa priblížila k 87,50 USD za barel (159 litrov). Aj za celý týždeň smerujú ceny k rastu, druhý týždeň po sebe. Náladu na trhoch podporili zlepšujúce sa vyhliadky čínskej ekonomiky, čo by znamenalo zvýšenie dopytu po rope, ako aj očakávania, že americká centrálna banka (Fed) zmierni rozsah rastu úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.18 h SEĆ 87,44 USD (80,77 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,28 USD (1,49 %). Za celý týždeň smeruje cena Brentu k rastu o viac než 1 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 81,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,07 USD alebo 1,33 %. Za celý týždeň sa očakáva rast okolo 1 %.



Zrušenie tvrdých protipandemických opatrení v Číne by malo zvýšiť globálny dopyt po rope tento rok na rekordnú úroveň, uviedla v týždni Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v najnovšej mesačnej správe. Aj Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predpokladá zotavenie dopytu zo strany Číny.



Ceny ropy okrem toho podporili očakávania trhov, že americká centrálna banka čoskoro obmedzí tempo zvyšovania úrokových sadzieb. Analytici oslovení agentúrou Reuters uviedli, že na najbližších dvoch zasadnutiach Fedu očakávajú zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov a potom predpokladajú ich ponechanie minimálne do konca roka na nezmenenej úrovni.



(1 EUR = 1,0826 USD)