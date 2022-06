Ceny ropy vzrástli o vyše 1 %, za týždeň však smerujú k poklesu

Londýn 24. júna (TASR) - Ceny ropy vzrástli v piatok o viac než 1 %, keď náladu na trhoch ovplyvnili informácie o poklese produkcie v Líbyi, za celý týždeň však smerujú k poklesu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 13.02 h SELČ 111,56 USD (106,32 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,51 USD (1,37 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 105,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,55 USD alebo 1,49 %. Za celý týždeň však cena ropy smeruje v obidvoch prípadoch k poklesu, už druhý týždeň po sebe.



Smerom nahor posunuli ceny ropy najnovšie informácie o údajnom výraznom poklese produkcie v Líbyi, ktorú ovplyvnili tamojšie nepokoje. Na druhej strane, šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell počas týždňa vyhlásil, že banka je pevne rozhodnutá zmierniť súčasnú vysokú infláciu. To vyvolalo obavy, že Fed výrazne zvýši úrokové sadzby, čo by sa odrazilo na vývoji ekonomiky a oslabilo dopyt po rope.



(1 EUR = 1,0493 USD)